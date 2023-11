Für den Karlsruher Tennisprofi Yannick Hanfmann ist die diesjährige ATP-Tour-Saison mit einer Enttäuschung zu Ende gegangen. Der 31-Jährige scheiterte in Metz bei seinem letzten Turnierstart im ausklingenden Jahr als Nummer sieben der Setzliste bereits in der ersten Runde mit 6:7 (5:7), 4:6 am Franzosen Gregoire Barrere. Für Hanfmann bedeutete das Aus die zweite Auftaktpleite in Folge nach seinem Erstrunden-Aus in der letzten Oktober-Woche in Basel.

Als nunmehr einziger Deutscher ist nunmehr Daniel Altmaier noch in Metz am Start. Der Kempener trifft am Montag in seinem Auftaktmatch auf den Ungarn Mate Valkusz.