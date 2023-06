Tennisprofi Jule Niemeier hat zum Auftakt in das Rasenturnier in Berlin für eine Überraschung gesorgt.

Tennisprofi Jule Niemeier hat zum Auftakt beim Rasenturnier in Berlin für eine Überraschung gesorgt und ist ins Achtelfinale eingezogen. Die Dortmunderin bezwang in einem schwierigen Duell die Wimbledon-Finalistin Ons Jabeur aus Tunesien mit 7:6 (7:4), 6:4. Nach der Erstrunden-Niederlage vergangene Woche in Nottingham war es der erste Sieg auf Rasen in diesem Jahr für Niemeier.

Zuvor hatte Laura Siegemund den Sprung in die Runde der letzten 16 verpasst. Die 35-Jährige aus Metzingen unterlag der Russin Anna Blinkowa am Dienstag in der ersten Runde 3:6, 7:6 (7:3), 5:7.

Siegemund war mit einer 2:0-Führung ins Match gestartet und gut im Rhythmus, dann musste sie allerdings wegen Regens lange warten und gab die Führung anschließend schnell her. Nach einem harten Kampf über 3:04 Stunden verwandelte Blinkowa ihren ersten Matchball.