Nach dem frühen Aus von Jule Niemeier ist auch Tatjana Maria bei den French Open in der ersten Runde gescheitert. Die Wimbledon-Halbfinalistin erwischte einen komplett gebrauchten Tag und verlor gegen die favorisierte Beatriz Haddad Maia aus Brasilien chancenlos mit 0:6, 1:6. Maria verpasste damit wie schon in den vergangenen Jahren einen Auftaktsieg in Paris.

Die zweifache Mutter aus Bad Saulgau fand gegen die stark aufspielende Brasilianerin überhaupt nicht in die Partie und musste sich bereits nach 1:04 Stunden geschlagen geben. Maria (35), die in diesem Jahr zum zweiten Mal das ATP-Turnier in Bogota gewann, ist in Roland Garros noch nie über die zweite Runde hinausgekommen.

Bereits am Sonntag hatte Jule Niemeier eine Überraschung in der ersten Runde verpasst. Gegen die an Position neun gesetzte Russin Darja Kassatkina verlor die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 mit 3:6, 4:6. Anna-Lena Friedsam, am Montagabend noch im Einsatz, ist damit die einzig verbliebene deutsche Spielerin im Hauptfeld.