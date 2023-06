Vorjahresfinalist Casper Ruud darf bei den French Open weiter vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere träumen. Der 24 Jahre alte Norweger schlug den Chinesen Zhizhen Zhang mit 4:6, 6:4, 6:1, 6:4 und folgte den Topfavoriten Carlos Alcaraz und Novak Djokovic souverän ins Achtelfinale von Paris.

Der Weltranglistenvierte überstand damit erst zum zweiten Mal in seiner Karriere die dritte Runde in Roland Garros. Nach seiner Finalniederlage gegen Rekord-Champion Rafael Nadal im Vorjahr zählt Ruud auch diesmal zum erweiterten Favoritenkreis - spielte bislang aber eine durchwachsene Sandplatz-Saison.

Gegner Zhang verpasste es durch die Niederlage, als erster Chinese in der Open Era (seit 1968) ins Achtelfinale des Sandplatz-Grand-Slams einzuziehen. Dies war ihm beim Masters in Madrid noch gelungen, als er auf dem Weg in die Runde der besten 16 unter anderem Top-Ten-Spieler Taylor Fritz ausgeschaltet hatte.

Am Freitag waren bereits die beiden Topfavoriten auf den Titel in Paris souverän ins Achtelfinale eingezogen. Grand-Slam-Rekordsieger Djokovic trifft dort am Sonntag auf den ungesetzten Peruaner Juan Pablo Varillas - der Weltranglistenerste Alcaraz bekommt es mit Lorenzo Musetti (Italien/Nr. 17) zu tun. Alcaraz' möglicher Viertelfinalgegner Stefanos Tsitsipas, der Finalist von 2021, spielt am Sonntag gegen den Österreicher Sebastian Ofner.