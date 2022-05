Tatjana Maria ist bei den French Open in Paris als erste deutsche Spielerin in diesem Jahr ausgeschieden.

Paris (SID) - Tatjana Maria ist bei den French Open in Paris als erste deutsche Spielerin in diesem Jahr ausgeschieden. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau, die im April mit ihrem Titelgewinn in Bogota für Aufsehen gesorgt hatte, war beim 3:6, 3:6 gegen die an Position 26 gesetzte Sorana Cirstea aus Rumänien letztlich chancenlos.

Auch Jule Niemeier ( Dortmund) ist am ersten Turniertag im Einsatz, bei den Männern stehen Matches von Daniel Altmaier ( Kempen) und der deutschen Nummer eins Alexander Zverev ( Hamburg) auf dem Plan.

Für die zweifache Mutter Maria bleibt das Erreichen der dritten Runde von Wimbledon 2015 ihr bisher bestes Abschneiden bei einem Majorturnier.