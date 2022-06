Eine Umwelt-Aktivistin hat sich während des zweiten French-Open-Halbfinals in Paris am Netz festgekettet.

Paris (SID) - Eine Umwelt-Aktivistin hat sich während des zweiten French-Open-Halbfinals in Paris am Netz festgekettet. Die junge Frau lief während des Matches zwischen Casper Ruud ( Norwegen) und Marin Cilic ( Kroatien) am Freitagabend auf den Court Philippe Chatrier, ihr T-Shirt zeigte eine Botschaft.

Das Match musste im dritten Satz unterbrochen werden, beide Spieler verließen den Platz für zehn Minuten. Zuvor hatte der deutsche Olympiasieger Alexander Zverev ( Hamburg) gegen Rafael Nadal ( Spanien) aufgeben müssen, nachdem er schwer umgeknickt war.