Alexander Zverev geht optimistisch in seine erste Partie bei den French Open. "Ich bin jetzt in einem anderen Zustand, als ich es in Australien war", sagte der 26 Jahre alte Olympiasieger, der am Dienstagmittag (ca. 13.00 Uhr/Eurosport) auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft: "Jetzt bin ich gesund. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass ich mein Tennis finden kann."

Bei den Australian Open im Januar war Zverev erstmals nach seiner schweren Knöchelverletzung, die er im Vorjahr im Halbfinale von Paris erlitten hatte, wieder bei einem Grand-Slam-Turnier an den Start gegangen. Es reichte nur zum Zweitrundeneinzug - in der französischen Hauptstadt hat die deutsche Nummer eins trotz weiter unbeständiger Form deutlich mehr vor.

Den auf Weltranglistenposition 294 geführten Harris bezeichnete Zverev als guten Spieler. "Er war in einer sehr ähnlichen Situation und hat sehr lange nicht gespielt", sagte der Hamburger, der alle drei bisherigen Aufeinandertreffen für sich entscheiden konnte. Harris, einst Nummer 31 der Welt, hatte sich im Juni des vergangenen Jahres einer Operation am Handgelenk unterziehen müssen. Wie Zverev kämpft er darum, wieder sein früheres Niveau zu erreichen.