Anna-Lena Friedsam ( Neuwied) ist beim WTA-Turnier in Straßburg ins Achtelfinale eingezogen. Die 29-Jährige besiegte in ihrem Auftaktmatch die an Nummer drei gesetzte Chinesin Zhang Shuai im Schnelldurchgang 6:0, 6:0. Friedsam trifft bei der Sandplatzveranstaltung nun auf die Russin Anna Blinkowa.