Tennisprofi Peter Gojowczyk (München) ist beim ATP-Turnier in Washington in der ersten Runde ausgeschieden.

Washington (SID) - Tennisprofi Peter Gojowczyk (München) ist beim ATP-Turnier in Washington in der ersten Runde ausgeschieden. Gegen den in der Weltrangliste ähnlich postierten Franzosen Benoit Paire (ATP 112) verlor der 33-jährige Gojowczyk (110) nach 1:07 Stunden in zwei Sätzen mit 5:7, 4:6.

Damit ist Dominik Koepfer (Furtwangen) der einzige Deutsche, der in der US-amerikanischen Hauptstadt in der zweiten Runde steht. Der 28-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den Südkoreaner Kwon Soon Woo mit 3:6, 6:3, 6:4 und trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Karen Chatschanow.

Das Turnier in Washington gehört zur nordamerikanischen Hartplatz-Saison, die mit den US Open ab dem 29. August in New York ihren Höhepunkt findet.