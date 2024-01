Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Brisbane das Viertelfinale verpasst.

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Brisbane das Viertelfinale verpasst. Der Karlsruher unterlag in der Runde der letzten 16 dem Australier James Duckworth mit 6:4, 1:6, 6:7 (2:7). Zum Auftakt hatte Hanfmann (32) den an Nummer fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Korda geschlagen.

Als einziger Deutscher verbleibt damit Daniel Altmaier im Turnier. Der Kempener trifft im Achtelfinale auf den Bulgaren Grigor Dimitrow, Nummer zwei der Setzliste.