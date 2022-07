Die Tschechin Marie Bouzkova hat das Heimturnier in Prag gewonnen und ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour geholt.

Prag (SID) - Die Tschechin Marie Bouzkova hat das Heimturnier in Prag gewonnen und ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour geholt. Die 24-Jährige, zuletzt Viertelfinalistin im Tennis-Mekka Wimbledon, setzte sich am Sonntag im Finale mit 6:0, 6:3 gegen Anastassija Potapowa aus Russland durch.

Für Bouzkova war es der erste Erfolg bei ihrer vierten Finalteilnahme, bislang hatte sie auf der WTA-Tour lediglich dreimal im Doppel triumphiert. Vor Wimbledon war die Tschechin nie in ein Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. Im All England Club scheiterte Bouzkova an der späteren Finalistin Ons Jabeur (Tunesien).