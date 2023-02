Köln (SID) - Die deutschen Tennis-Frauen dürfen bei der Qualifikationsrunde des Billie Jean King Cup vor heimischem Publikum antreten. Am 14. und 15. April trifft die Mannschaft von Teamchef Rainer Schüttler in Stuttgart auf Brasilien, wie der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Mittwoch bekannt gab.

"Ich freue mich unglaublich auf das erste Heimspiel nach langer Zeit und auch die Mädels sind doppelt motiviert", sagte Schüttler mit Blick auf den ersten Auftritt des Teams vor heimischem Publikum seit Februar 2019: "Was ich mir natürlich wünsche, neben dem Sieg, sind viele Zuschauer, die uns unterstützen."

Gegen das brasilianische Team, bei dem die Hoffnungen auf der Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia liegen werden, kämpft Deutschland um einen der zwölf Startplätze für das Finalturnier im November. Ende des vergangenen Jahres hatte sich das Team um Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier die Teilnahme an den Qualifikationsspielen gesichert - durch ein 3:1 über Kroatien.

Die Partien in der Stuttgarter Halle werden auf Sand ausgetragen, direkt im Anschluss an das Duell findet an gleicher Stelle das WTA-Turnier statt (15. bis 23. April).