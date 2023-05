Der Weltranglistenfünfte Stefanos Tsitsipas hat sich zum Auftakt der French Open in Paris überraschend schwer getan. Gegen den Tschechen Jiri Vesely gewann der 24-Jährige am Sonntag mit 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) - er steht damit zum sechsten Mal in Folge in Runde zwei des Sandplatz-Grand-Slams.

Tsitsipas hatte auf dem Court Philippe Chatrier mit seinem Kontrahenten, der aufgrund einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung bis auf Weltranglistenrang 445 abgerutscht ist, mehr Probleme als erwartet. Im vierten Satz wehrte er vier Satzbälle ab und siegte schließlich nach 3:13 Stunden.

Der Paris-Finalist von 2021 zählt in Roland Garros auch dieses Jahr zum erweiterten Favoritenkreis. Er wartet noch auf seinen ersten Grand-Slam-Titel.