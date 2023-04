Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Houston für eine Überraschung gesorgt.

Berlin (SID) - Tennisprofi Yannick Hanfmann hat beim ATP-Turnier in Houston für eine Überraschung gesorgt. Der Qualifikant aus Karlsruhe bezwang im Achtelfinale den an Nummer zwei gesetzten Tommy Paul ( USA) mit 7:6 (8:6), 6:2. In der Runde der letzten Acht trifft der 31-Jährige auf den US-Amerikaner Marcos Giron oder den Tschechen Tomas Machac.

Nach seinem Auftaktsieg gegen den Japaner Yosuke Watanuki hatte sich Hanfmann beim Sandplatzturnier in der texanischen Millionenstadt gedulden müssen. Ursprünglich war die Partie für Donnerstag angesetzt, doch Dauerregen hatte den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung gemacht.