New York (SID) - Ons Jabeur greift entschlossen nach ihrem ersten Grand-Slam-Titel. Die 28 Jahre alte Tunesierin steht nach einem überlegenen 6:1, 6:3-Sieg in nur 65 Minuten gegen die Französin Carolina Garcia im Finale der US Open. Die Gegnerin der Weltranglistenfünften im Titelmatch am Samstag (22 Uhr MESZ/Eurosport) ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen oder die Belarussin Aryna Sabalenka.

Jabeur, die vor zwei Monaten im Wimbledon-Finale unterlag, war als erste afrikanische Athletin in der Ära des Profitennis seit 1968 ins Halbfinale von New York eingezogen. Garcia schaffte den Schritt in die Runde der letzten Vier erstmals bei ihrer 42. Grand-Slam-Teilnahme - nur vier Spielerinnen hatten dafür noch mehr Anlauf genommen.

Die Anfangsphase gehörte klar Jabeur, die beide vorherigen Duelle mit Garcia für sich entschieden hatte und die starke Vorhand ihrer Gegnerin mit langen Slicebällen neutralisierte. Garcia ließ sich zu vielen unerzwungenen Fehlern hinreißen und musste den ersten Satz schon nach 23 Minuten abhaken.

Garcia, einstige Weltranglistenvierte, suchte nach einer Lösung gegen die enorm fokussierte Jabeur und stürmte nun häufiger ans Netz, agierte aber oft hektisch und war erneut 1:3 hinten. Den Rückstand konnte sie nicht mehr aufholen.