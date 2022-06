Die kurze Wimbledon-Vorbereitung ist für Rückkehrerin Serena Williams bereits beendet. Doppel-Partnerin Ons Jabeur verletzte sich in Eastbourne.

Köln (SID) - Die kurze Wimbledon-Vorbereitung ist für Rückkehrerin Serena Williams bereits beendet. Nach zwei Siegen im Doppel an der Seite von Ons Jabeur gab das Duo beim Rasenturnier in Eastbourne wegen einer Knieverletzung der Tunesierin vor dem Halbfinale am Donnerstag auf.

US-Superstar Williams (40) tritt nach einem Jahr Pause ab Montag mit einer Wildcard beim Grand-Slam-Höhepunkt in Wimbledon an. Im englischen Seebad Eastbourne hatte sie mit der Weltranglistendritten Jabeur im Doppel ihr Comeback gegeben.