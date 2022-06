Die letztjährige Halbfinalistin Angelique Kerber ist bei den am kommenden Montag beginnenden All England Championships in Wimbledon gesetzt.

Köln (SID) - Die letztjährige Halbfinalistin Angelique Kerber ( Kiel) ist bei den am kommenden Montag beginnenden All England Championships in Wimbledon als einzige Deutsche gesetzt. In Abwesenheit der nicht zugelassenen Aryna Sabalenka (Belarus) und Darja Kassatkina ( Russland) sowie der verletzten Leylah Fernandez (Kanada) ist Kerber die Nummer 15 der Setzliste. Angeführt wird das Ranking von French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen).

Bei den Männern rückt in Abwesenheit des Weltranglistenersten Daniil Medwedew ( Russland) und des verletzten Alexander Zverev ( Hamburg) der sechsmalige Wimbledonsieger Novak Djokovic (Serbien) an die Spitze der Setzliste. Dahinter folgen Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal ( Spanien) und French-Open-Finalist Casper Ruud (Norwegen) auf den Plätzen zwei und drei.