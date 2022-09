München (SID) - Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat sich durchaus beeindruckt von Jule Niemeiers Auftreten bei den US Open gezeigt. "Ich muss sagen, dass Jule sehr cool ist. Sie macht ihr Ding", sagte Kerber bei Eurosport am Rande der Übertragung des Frauen-Finals am Samstag.

Niemeier war in New York nach überzeugenden Leistungen im Achtelfinale in drei Sätzen an der späteren Finalistin Iga Swiatek gescheitert. "Ich glaube, sie hat aus dem Match viel gelernt", sagte Kerber: "Sie wird ihre Chancen definitiv bekommen."

Die 34-Jährige legt selbst gerade eine Babypause ein. "Mir geht es wirklich sehr gut. Ich genieße die Schwangerschaft und versuche, jede Minute für mich zu nutzen", sagte Kerber: "Ich kann es aber auch kaum erwarten, wieder auf dem Platz zu stehen und alle Gesichter wiederzusehen."