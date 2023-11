Angelique Kerber schlägt zur Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon wieder beim Heimturnier in Bad Homburg auf.

Angelique Kerbers Turnierplanung in ihrer Comebacksaison nimmt Formen an, zur Vorbereitung auf den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon wird sie wieder beim Heimturnier in Bad Homburg (22. bis 29. Juni) aufschlagen. Das teilten die Veranstalter des Rasenevents, das die dreimalige Grand-Slam-Siegerin auch als Turnierbotschafterin begleitet, am Dienstag mit.

"Die tolle Stimmung auf den Tribünen und die spezielle Atmosphäre im Publikumsbereich sind wirklich immer etwas Besonderes", sagte Kerber. Nach der Geburt ihrer Tochter Liana im Februar wird die 35-Jährige in der kommenden Saison auf die Tennis-Tour zurückkehren, erstmals ist sie Ende Dezember beim United Cup in Australien für das deutsche Team im Einsatz. In Bad Homburg hatte Kerber 2021 bei der Turnierpremiere den Titel gewonnen.