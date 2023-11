Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber sieht sich knapp zwei Monate vor ihrem Comeback nach Babypause voll im Plan. "Natürlich ist es eine komplett andere Vorbereitung auf die Australian Open, allein schon, weil sie dreimal so lange dauert wie normal. Aber alles läuft gut", sagte die 35-Jährige in einem Interview mit dem Porsche Newsroom.

"Ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit", fügte Kerber an: "Wenn wir nach Weihnachten nach Australien fliegen, denke ich, dass ich bereit bin für die ersten Matches." Zehn Monate nach der Geburt von Tochter Liana ist Kerber beim United Cup (29. Dezember bis 7. Januar) in Perth und Sydney Teil des deutschen Teams, unter anderem neben Olympiasieger Alexander Zverev. Erstes Highlight werden dann die Australian Open (ab 14. Januar) in Melbourne, seit dem Titel 2016 ein Ort mit besten Erinnerungen für die einstige Weltranglistenerste.

Für die "riesige Herausforderung" noch einmal richtig anzugreifen, motiviere sie "die Liebe zu diesem Sport", sagte Kerber: "Ich will gegen die besten Spielerinnen der Welt antreten und den Fans mein bestes Tennis zeigen. Doch ich bin auch realistisch. Wir stehen immer noch am Anfang."

An ihrer Seite hat Kerber Trainer Torben Beltz, mit dem sie 2016 an die Spitze stürmte. "Mir gibt es viel Sicherheit und eine gewisse innere Ruhe, wenn ich weiß, da sind Menschen an meiner Seite, auf die ich vertrauen kann. Das war mir persönlich sehr wichtig", sagte sie: "Es ist ja nicht nur das Training. Der ganze Tagesablauf muss eben ein bisschen anders geplant werden. Dazu brauche ich das Verständnis und die volle Unterstützung von Menschen, auf die ich jederzeit zählen kann."