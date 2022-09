Köln (SID) - Neun Duelle, drei Grand-Slam-Finals - und tiefer Respekt: Angelique Kerber hat ihre langjährige Rivalin Serena Williams für deren große Karriere gewürdigt. "Du hast das Tennis für immer verändert", schrieb Kerber nach Williams' wohl letztem Match bei den US Open in einem Beitrag bei Instagram: Es sei eine Ehre gewesen, "in der Ära zu spielen, die Du geprägt hast"; und ein Privileg, "einige der denkwürdigsten Spiele meiner Karriere mit Dir zu teilen".

Kerber hatte Williams in zwei großen Endspielen bezwungen: 2016 bei den Australian Open in Melbourne und 2018 in Wimbledon. Das dritte Grand-Slam-Finale gegen Williams verlor Kerber 2016 auf dem "heiligen Rasen" von London. Insgesamt feierte sie drei Siege über die US-Ikone und verlor sechs Duelle mit Williams, darunter ein weiteres Finale 2014 beim WTA-Turnier in Stanford.

"Deine persönlichen Leistungen sind Teil einer Geschichte, die nicht genug gewürdigt werden kann", schrieb Kerber (34) am Samstag. Williams habe "dazu beigetragen, die Bühne für eine ganze Generation von Spielerinnen zu bereiten, einschließlich mir." Kerber, die derzeit schwanger pausiert, fügte hinzu: "Ich bin mir sicher, dass Du weit über Deine Karriere hinaus eine Inspiration sein wirst."

Serena Williams (40) hatte in der Nacht zu Samstag in der dritten Runde der US Open in New York gegen die Australierin Ajla Tomljanovic 5:7, 7:6 (7:4), 1:6 verloren. Anschließend sagte sie, dass sie ihre Rücktrittsankündigung wohl nicht noch einmal überdenken wolle. "Aber man weiß ja nie. Ich weiß es nicht", fügte Williams an.