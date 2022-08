Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Turnier in Washington in die zweite Runde eingezogen.

Köln (SID) - Tennisprofi Dominik Koepfer (Furtwangen) ist beim ATP-Turnier in Washington in die zweite Runde eingezogen. Der Weltranglisten-145., der als Qualifikant ins Hauptfeld eingezogen war, besiegte den Südkoreaner Kwon Soon Woo (ATP 77) nach 2:21 Stunden 3:6, 6:3, 6:4.

Koepfer, der im entscheidenden Satz 1:4 zurückgelegen hatte, trifft in der zweiten Runde auf den an Nummer sieben gesetzten Karen Chatschanow. Bei den beiden vorigen US-Turnieren in Newport (Rasen) und Atlanta (Hartplatz) war Koepfer an seinem Auftaktgegner gescheitert.

In Washington ist am Montag noch Peter Gojowczyk (München) gegen den Franzosen Benoit Paire im Einsatz. Das Turnier gehört zur nordamerikanischen Hartplatz-Saison, die mit den US Open ab dem 29. August in New York ihren Höhepunkt findet.