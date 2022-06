Köln (SID) - Tennisprofi Dominik Koepfer ( Furtwangen) ist beim Rasenturnier im niederländischen 's-Hertogenbosch in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-Jährige unterlag am Dienstag dem Polen Kamil Majchrzak mit 1:6, 4:6. Das Match war am Tag zuvor beim Stand von 1:3 im ersten Satz wegen Regens unterbrochen worden. Koepfer war beim ATP-Turnier in 's-Hertogenbosch der einzige deutsche Spieler.