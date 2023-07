Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev bekommt bei seinem Heimturnier in Hamburg (24. bis 30. Juli) einen hochkarätigen Konkurrenten mehr. Der Russe Andrej Rublew, Nummer sieben im ATP-Ranking, nahm eine Wildcard für das Sandplatzturnier an. Neben dem zweimaligen French-Open-Finalisten Casper Ruud aus Norwegen ist Rublew der zweite Top-10-Spieler am Rothenbaum, wo er 2020 den Titel geholt hatte.

Vor Hamburg ist Rublew (25) in Wimbledon auf Rasen gefordert. Am Dienstag spielt er um den Einzug ins Halbfinale. Bislang war er bei allen vier Grand-Slam-Turnieren an dieser Hürde gescheitert. Seinen größten Titel auf der Profitour gewann der Olympiasieger im Mixed in diesem Jahr beim Masters in Monte Carlo auf Sand.