Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat beim ATP-Turnier in München den ersten gemeinsamen Titel auf der Tennistour verpasst. Das zu Beginn des Jahres neuformierte Duo unterlag im Finale der BMW Open den Österreichern Lucas Miedler und Alexander Erler 3:6, 4:6.

Damit riss auch Krawietz' Siegesserie in München: 2021 hatte er mit dem Niederländer Wesley Koolhof triumphiert, 2022 mit Ex-Partner Andreas Mies. Pütz hatte beim MTTC Iphitos 2019 mit dem Dänen Frederik Nielsen den Titel gewonnen. "Wir mussten heute oft über den zweiten Aufschlag gehen, da wurde es unangenehm für uns", sagte Krawietz. "Wir hatten heute sicher nicht unseren besten Tag", ergänzte Pütz.

Krawietz ( Coburg) hatte sich am Ende des vergangenen Jahres von seinem langjährigen Partner Mies (Köln) getrennt, mit dem er zweimal den Titel bei den French Open geholt hatte. Mit Pütz (Frankfurt) startete er nach der Geburt seines ersten Kindes verspätet in die Saison, gemeinsamen standen sie in Montpellier, Rotterdam und zuletzt in Monte Carlo bereits im Halbfinale. Im Davis Cup bildeten Krawietz und Pütz in den vergangenen beiden Jahren das erfolgreiche deutsche Stamm-Doppel.