Paris (SID) - Der zweimalige Doppelsieger Kevin Krawietz hat seinen dritten Finaleinzug bei den French Open trotz einer deutlichen Führung verpasst. Im Mixed unterlag der 30-Jährige aus Coburg an der Seite der US-Amerikanerin Nicole Melichar-Martinez im Halbfinale Joran Vliegen/Ulrikke Eikeri (Belgien/Norwegen) 6:3, 6:7 (4:7) und 7:10 im Match-Tiebreak. Dabei hatte das Duo im zweiten Satz bereits mit 5:2 geführt und bei 5:4 einen Matchball.

Der Coburger Krawietz hatte 2019 und 2020 mit Andreas Mies ( Köln) in Paris triumphiert, in diesem Jahr war das Doppel in der ersten Runde ausgeschieden. Damit bleibt es dabei: In der Geschichte von Roland Garros (seit 1902) hat es kein deutscher Spieler in ein Mixed-Finale geschafft. Als letzte deutsche Spielerin stand Anna-Lena Grönefeld 2017 im Endspiel, drei Jahre zuvor hatte sie den Mixed-Titel gewonnen.