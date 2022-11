Kevin Krawietz peilt mit seinem neuen Doppelpartner Tim Pütz weitere Erfolge bei den Major-Events an.

Unterhaching (SID) - Kevin Krawietz peilt mit seinem neuen Doppelpartner Tim Pütz weitere Erfolge bei den Major-Events an. "Ich glaube, dass wir Grand Slams gewinnen können, klar", sagte der 30 Jahre alte Coburger in einer Pressekonferenz des Bayerischen Tennis-Verbands am Dienstag: "Grundsätzlich glaube ich auf jeden Fall daran, dass wir eines der besten Teams werden können."

Am Sonntag hatte das bisherige Erfolgsdoppel Krawietz und Andreas Mies die Trennung bekanntgegeben. 2019 und 2020 gewannen beide zusammen die French Open. "Es ist ein längerer Prozess und ein längeres Überlegen gewesen. Die Entscheidung ist extrem schwer gewesen." Er habe jedoch das Gefühl bekommen, einen neuen Impuls zu brauchen, sagte Krawietz. Der Kölner Mies (32) wird künftig mit dem Australier John Peers antreten.

Mit dem 34 Jahre alten Frankfurter Pütz hat Krawietz bereits im Davis Cup bewiesen, dass sie erfolgreich sein können. Auch im Viertelfinale des Teamwettbewerbs am 24. November gegen Kanada werden sie wieder Seite an Seite aufschlagen.