New York (SID) - Late-Night-Action in New York und ein Rekord: Um 2.50 Uhr Ortszeit verwandelte Carlos Alcaraz im Arthur Ashe Stadium seinen Matchball im Fünfsatzkrimi gegen Jannik Sinner. Kein Match in der Geschichte der US Open war später zuende gegangen. Kei Nishikori (Japan) und Milos Raonic (Kanada) hatten 2014 bis 2.26 Uhr in der Nacht gespielt.

Die Partie zwischen dem Spanier Alcaraz (19) und dem Italiener Sinner (21), zwei der verheißungsvollsten Youngster der Tennistour, dauerte 5:15 Stunden und war damit die zweitlängste der Turniergeschichte. Länger (5:26 Stunden) duellierten sich nur der Schwede Stefan Edberg und der US-Amerikaner Michael Chang vor 30 Jahren.

Alcaraz gewann 6:3, 6:7 (7:9), 6:7 (0:7), 7:5, 6:3. Im vierten Satz hatte er einen Matchball abgewehrt. Im Halbfinale trifft er auf Frances Tiafoe (USA). Der 24-Jährige hatte beim 7:6 (7:3), 7:6 (7:0), 6:4 gegen den Russen Andrej Rublew am Nachmittag deutlich weniger Mühe.