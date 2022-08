Köln (SID) - Tennisstar Nick Kyrgios ist beim ATP-Masters in Montreal nach seinem Erfolgslauf im Viertelfinale ausgeschieden. Der Wimbledon-Finalist unterlag dem an acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz mit 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 1:6.

Zwei Wochen vor den US Open hatte sich Kyrgios zuvor in bestechender Form gezeigt. In der zweiten Runde in Montreal warf er den russischen Weltranglistenersten Daniil Medwedew aus dem Turnier. Zudem holte er vor einer Woche beim Masters in Washington gleich zwei Titel, neben seinem ersten Einzel-Triumph seit drei Jahren gewann der 27-Jährige auch im Doppel.