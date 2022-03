Hamburg (SID) - Die deutsche Tennis-Meisterin Eva Lys beklagt ein unangemessenes Verhalten russischer Athletinnen beim Challenger-Turnier im kasachischen Nur-Sultan. "Viele russische Spielerinnen, die hier sind, verhalten sich respektlos gegenüber denjenigen, die vom Ukraine-Krieg betroffen sind", sagte die 20-Jährige Eurosport: "Sie lachen darüber, machen sich lustig. Einige ziehen demonstrativ einen Trainingsanzug in den russischen Nationalfarben an."

Umso wichtiger sei es, "dass wir stark und weit verbreiten, was da wirklich passiert. Diese Nachricht muss bei allen Menschen ankommen", fügte Lys an. Die Nummer 311 der Weltrangliste hat ukrainische Wurzeln, wurde in Kiew geboren und trat in Nur-Sultan auch in gelb-blau an. Sie schied am Donnerstag im Achtelfinale aus.