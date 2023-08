Eva Lys hat als zweite deutsche Spielerin bei den diesjährigen US Open die zweite Runde erreicht. Die 21 Jahre alte Hamburgerin setzte sich bei ihrem Hauptrundendebüt in New York mit 6:2, 6:1 gegen Robin Montgomery aus den USA durch und knüpfte dabei an ihre überzeugenden Auftritte aus der Qualifikation an.

"Das ist bis jetzt der größte Erfolg meiner Karriere", sagte Lys nach ihrem ersten Sieg überhaupt bei einem Grand-Slam-Turnier: "Ich habe jetzt einen bisschen meinen Rhythmus gefunden. Ich versuche, das Hier und Jetzt zu genießen und bin super happy, dass ich mein Spiel durchsetzen konnte." Gegen die Italienerin Lucia Bronzetti peilt sie nun einen weiteren Erfolg an.

Auch Tamara Korpatsch hofft, gegen die an Nummer 14 gesetzte Ljudmila Samsonowa nachlegen zu können, nachdem sie Irina-Camelia Begu aus Rumänien in zwei Sätzen besiegt hatte. Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Laura Siegemund mussten sich dagegen nach ihren Auftaktmatches verabschieden.