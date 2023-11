Die deutschen Tennisfrauen stehen bei der Finalrunde im Billie Jean King Cup vor dem schnellen Aus: Eva Lys ( Hamburg) verlor in Sevilla das erste Einzel gegen die favorisierten Italienerinnen mit 6:7 (6:8), 1:6 gegen Martina Trevisan. Das zweite Match bestreitet Anna-Lena Friedsam (Neuwied) gegen die italienische Nummer eins Jasmine Paolini.

Das Team um Kapitän Rainer Schüttler muss beim Stand von 0:1 sowohl das zweite Einzel als auch das Doppel für sich entscheiden, um noch eine Chance aufs Halbfinale zu haben.

Tatjana Maria, die in der Weltrangliste bestplatzierte deutsche Spielerin, war von Schüttler überraschend nur für das Doppel nominiert worden. An der Seite von WTA-Finals-Siegerin Laura Siegemund trifft sie im möglicherweise entscheidenden dritten Match des Tages auf Elisabetta Cocciaretto/Martina Trevisan.

Italien hatte seine erste Partie am Mittwoch mit 2:1 gegen Frankreich gewonnen, auf das die Auswahl des Deutschen Tennis Bundes (DTB) am Freitag (10 Uhr/Tennis Channel) trifft. Nur jeweils die Sieger der Vierergruppen schaffen den Einzug ins Halbfinale am Samstag. Das Finale im Estadio de La Cartuja in der andalusischen Hauptstadt steigt am Sonntag. Der zweimalige Titelträger Deutschland erreichte zuletzt vor fünf Jahren das Halbfinale.

Lys bot Trevisan von Beginn an beherzt Paroli, konnte einen Satzball nicht nutzen und verlor den enorm engen ersten Durchgang nach rund 75 Minuten. Im zweiten Satz musste Lys Trevisan schnell davonziehen lassen und nahm beim Stand von 1:4 offenbar aufgrund von Oberschenkelproblemen eine medizinische Auszeit.