Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Warschau das Achtelfinale erreicht. Die Wimbledon-Halbfinalistin von 2022 setzte sich am Dienstag in der polnischen Hauptstadt 6:3, 6:1 gegen Natalija Stevanovic aus Serbien durch. Nächste Gegnerin der 35-Jährigen ist Clara Tauson aus Dänemark.

Auch Laura Siegemund ( Metzingen) hatte zuvor in Warschau ihr Erstrundenduell für sich entschieden. Die Schwäbin trifft nach dem Erfolg vom Montag gegen die Polin Maja Chwalinska (6:4, 6:1) in der Runde der letzten 16 nun auf die Chinesin Zhu Lin.