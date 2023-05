Tennisprofi Tatjana Maria ist beim WTA-Turnier in Rom bereits in der ersten Runde gescheitert.

Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag am Mittwoch der Ungarin Anna Bondar 4:6, 1:6. Bereits nach 72 Minuten musste die Wimbledon-Halbfinalistin ihrer Gegnerin gratulieren.

Es war zugleich die erste Erstrundenniederlage für Maria seit den Miami Open im März. Danach holte die zweifache Mutter in Bogota ( Kolumbien) den Turniersieg. In Stuttgart und Madrid war Maria zuletzt jeweils in der zweiten Runde ausgeschieden.

Auch Anna-Lena Friedsam ( Neuwied) ist am Mittwoch noch gegen die Spanierin Paula Badosa in Rom im Einsatz.