Tennisprofi Maximilian Marterer hat beim ATP-Turnier in Antwerpen das Achtelfinale erreicht. In der ersten Runde bezwang der Qualifikant aus Nürnberg den an Position sieben gesetzten Franzosen Richard Gasquet mit 6:3, 6:4. Nun könnte auf Marterer ein deutsches Duell gegen Dominik Koepfer ( Furtwangen) warten. Dieser trifft am Mittwoch zum Auftakt auf den Portugiesen Nuno Borges.

Gegen den favorisierten Gasquet ging Marterer dank eines frühen Breaks mit 3:0 in Führung und brachte im ersten Satz sämtliche Aufschlagspiele durch. Auch im zweiten Durchgang blieb der 28-Jährige bei eigener Aufgabe makellos, stellte mit einem Break zum 4:3 die Weichen auf Sieg und verwandelte schließlich seinen ersten Matchball nach 1:10 Stunden Spielzeit.