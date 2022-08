Tennisprofi Maximilian Marterer hat es ins Hauptfeld der US Open geschafft.

Köln (SID) - Tennisprofi Maximilian Marterer hat es ins Hauptfeld der US Open geschafft. Der Nürnberger setzte sich am Freitag in der letzten Runde der Qualifikation mit 6:4, 6:3 gegen Riccardo Bonadio aus Italien durch. Marterer ist bei den Männern der vierte Deutsche neben Oscar Otte ( Köln), Daniel Altmaier (Kempen) und Peter Gojowczyk ( München).

Bei den Frauen haben die beiden Hamburgerinnen Tamara Korpatsch und Eva Lys noch die Chance auf den Sprung ins Hauptfeld. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) und Katharina Gerlach ( Essen) scheiterten dagegen in der ersten Qualirunde, Nastasja Schunk (Ludwigshafen) in der zweiten.