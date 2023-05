Der Weltranglistendritte Daniil Medwedew und der 20-jährige Däne Holger Rune bestreiten am Sonntag das Finale beim ATP-Masters in Rom.

Der Weltranglistendritte Daniil Medwedew und der 20-jährige Däne Holger Rune bestreiten am Sonntag das Finale beim ATP-Masters in Rom. Medwedew besiegte nach zwischenzeitlich fast fünfstündiger Regenpause den letztjährigen Finalisten Stefanos Tsitsipas ( Griechenland) mit 7:5, 7:5. Zuvor hatte Rune das skandinavische Duell gegen den Norweger Casper Ruud mit 6:7, 6:4, 6:2 gewonnen.

Erst einmal standen sich Medwedew und Rune bisher gegenüber, im Viertelfinale von Monaco setzte sich Rune Anfang April in zwei Sätzen durch. Der Däne spielt in Rom das achte ATP-Finale seiner Karriere, das dritte in diesem Jahr nach seinem Turniersieg in München und seiner Endspiel-Niederlage in Monaco gegen Andrej Rublew. Im Viertelfinale von Rom hatte er Titelverteidiger Novak Djokovic ( Serbien) auf die Heimreise geschickt.

Medwedew peilt im Finale den 20. Titel seiner Karriere an, den sechsten auf Masters-Ebene. In diesem Jahr gewann er bereits das 1000er-Turnier in Miami, Rune feierte 2022 in Paris-Bercy seinen bisher größten Erfolg. Im Halbfinale gegen Ruud gelang ihm im fünften Duell mit dem Norweger der erste Sieg.