Cincinnati (SID) - Der Tennis-Weltranglistenerste Daniil Medwedew ist beim ATP-Turnier in Cincinnati ins Halbfinale eingezogen. Im Viertelfinale siegte der 26-Jährige am Freitag gegen den an Nummer elf gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz mit 7:6 (7:1) und 6:3. Im Halbfinale trifft Medwedew entweder auf den Weltranglistensiebten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland oder den Amerikaner John Isner.

Zuletzt war Medwedew in Montreal vor gut einer Woche in der zweiten Runde am Australier Nick Kyrgios gescheitert. Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte der US-Open-Champion aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York (ab 29. August) zählt der Titelverteidiger aber wieder zu den Favoriten.