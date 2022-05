Medwedew hat Verständnis für die "verzwickte Situation", in der sich der All England Club nach dem Startverbot für russische Tennisprofis befindet.

Genf (SID) - Der Weltranglistenzweite Daniil Medwedew hat Verständnis für die "verzwickte Situation", in der sich der All England Club nach dem Startverbot für russische Tennisprofis beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon befindet. Es sei "wie immer im Leben. Wenn du 100 Spieler fragst, bekommst du 100 verschiedene Meinungen", sagte der zuletzt verletzte Russe vor seinem Comeback beim Turnier in Genf.

Die Organisatoren des Rasen-Highlights im Südwesten Londons waren nach ihrer Entscheidung, Spieler und Spielerinnen aus Russland und Belarus wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auszuschließen, von mehreren Profis kritisiert worden. Auch die Superstars Rafael Nadal und Novak Djokovic sowie Olympiasieger Alexander Zverev reagierten mit Unverständnis.

"Es ist viel darüber geredet worden, ich habe versucht, alles zu verfolgen, denn ich kann keine Entscheidung treffen", sagte Medwedew: "Jetzt liegt es nur an Wimbledon, der ATP und vielleicht der britischen Regierung." Sollte doch noch ein Umdenken einsetzen und er zugelassen werden, wäre er "glücklich, in Wimbledon zu spielen. Ich liebe dieses Turnier", sagte der US-Open-Champion.