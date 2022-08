Los Cabos (SID) - Der Weltranglistenerste Daniil Medwedew kann weiter auf seinen ersten Turniersieg des Jahres hoffen. Der 26-jährige Russe setzte sich beim ATP-Turnier im mexikanischen Los Cabos mit 6:2, 6:2 gegen Ricardas Berankis aus Litauen durch und trifft nun im Halbfinale auf den an vier gesetzten Miomir Kecmanovic aus Serbien.

"Ich spiele hier bisher großartig", sagte Medwedew: "Je weiter man kommt, desto härter werden natürlich die Matches, desto härter die Gegner, desto mehr Druck." Zuvor hatte Medwedew sein Auftaktmatch gegen den australischen Außenseiter Rinky Hijikata mit 6:4, 6:3 gewonnen und den 250. Sieg seiner Karriere eingefahren.

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte Medwedew aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York ab dem 29. August wird er aber wieder zu den Favoriten zählen. Im vergangenen Jahr hatte Medwedew dort im Finale Novak Djokovic besiegt und den ersten Grand-Slam-Erfolg seiner Karriere gefeiert.