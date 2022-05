Köln (SID) - CMischa Zverev wird während der French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni) die Rolle von Boris Becker als Match-Analyst von Eurosport übernehmen. Der 34-Jährige bewertet gemeinsam mit Moderator Matthias Stach in der Sendung "Matchball" zweimal am Tag das Geschehen in Roland Garros und ist zudem täglich als Co-Kommentator im Einsatz.

Für Mischa Zverev ist es nicht der erste Einsatz im Eurosport-Team. Die ehemalige Nummer 25 der Welt begleitete unter anderem bereits den Olympiasieg des jüngeren

Bruders Alexander in Tokio am Eurosport-Mikrofon. Den Zuschauern möchte Zverev "nicht nur die kleinen Details erklären, die oft große Unterschiede ausmachen können, sondern auch die Begeisterung fürs Tennis vermitteln".

Bereits im Vorjahr war Mischa Zverev als Experte für Eurosport bei zahlreichen Grands Slams vor Ort im Einsatz und hat in seinem Video-Format "Mischa's Mission" rund um die Turniere berichtet. Während der French Open geht das neuformierte Doppel Stach/Zverev täglich um 20.30 Uhr mit einem Round-Up der Matches des Tages und einem Ausblick auf die anstehende Night Session auf Sendung. Im Anschluss an die Abendspiele melden sich Stach und Zverev noch einmal mit einer abschließenden Analyse des Turniertages.