Köln (SID) - Der Franzose Patrick Mouratoglou, einst Erfolgstrainer der jüngst zurückgetretenen US-Ikone Serena Williams, widmet sich zumindest vorübergehend einem neuen Projekt auf der Tennistour. Während sein Schützling Simona Halep (Rumänien) pausiert, reist Mouratoglou mit dem Team des dänischen Top-Talents Holger Rune (19) um die Welt. Vier Turniere in diesem Jahr und die Vorbereitung auf die kommende Saison stehen auf dem gemeinsamen Programm.

Rune trainiert bereits seit 2016 in Mouratoglous Akademie. In diesem Jahr gelang dem Teenager der Durchbruch, in München gewann er auf Sand seinen ersten Titel auf der ATP-Tour und kletterte in der Weltrangliste unter die Top 30. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Halep soll nach einer Operation erst 2023 auf die Tour zurückkommen.