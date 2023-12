Die tschechische Tennisspielerin Karolina Muchova wird die Australian Open verpassen. Wie die 27-Jährige am Donnerstag bekannt gab, verhindert eine Verletzung am rechten Handgelenk eine Teilnahme am ersten Grand-Slam-Turnier des kommenden Jahres (14. bis 28. Januar). "Leider sind die Schmerzen (...) wieder aufgetreten", schrieb die Nummer acht der Welt auf Facebook.

Bei den US Open im September war Muchova ins Halbfinale eingezogen, hatte sich dort allerdings verletzt. Ihr Saisonhöhepunkt 2023 war die Finalteilnahme bei den French Open. Gegen Iga Swiatek setzte es damals eine Niederlage in drei Sätzen.