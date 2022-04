Tennis-Topspieler Alexander Zverev trifft in seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München auf Holger Rune.

München (SID) - Tennis-Topspieler Alexander Zverev trifft in seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München auf Holger Rune. Der 18 Jahre alte Däne, der mit einer Wildcard starten durfte, setzte sich in der ersten Runde am Montag mit 7:6 (7:4), 6:3 gegen Jiri Lehecka aus Tschechien durch. Der topgesetzte Hamburger Zverev hatte zunächst ein Freilos erhalten und bekommt es nun zum ersten Mal auf der Tour mit dem talentierten Skandinavier zu tun.