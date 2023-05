Die britische Tennisspielerin Emma Raducanu (20) wird sowohl die French Open als auch Wimbledon in diesem Jahr verletzungsbedingt verpassen. Wie die britische Nummer eins am Mittwoch bekannt gab, musste sie sich an beiden Händen einer Operation unterziehen. Eine OP am Knöchel stehe dazu noch aus.

Die US-Open-Siegerin von 2021 wurde in den vergangenen Monaten immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt und rutschte dadurch in der Weltrangliste auf Platz 85 ab. Auch bei den Madrid Open musste Raducanu zuletzt wegen einer Handverletzung aufgeben. "Man kann mit Sicherheit sagen, dass die letzten zehn Monate schwierig waren, da ich an beiden Händen mit einer wiederkehrenden Knochenverletzung zu kämpfen hatte", schrieb die 20-Jährige über ihre Social-Media-Accounts.

Wann die Britin wieder vollständig genesen sein wird, ist noch offen. Zumindest "die nächsten paar Monate" wird sie nach eigener Aussage fehlen und damit sicher die Sommer-Events der WTA-Tour verpassen.