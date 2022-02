Berlin (SID) - Tennis-Rekordchampion Rafael Nadal hat sein erstes Match nach seinem historischen Sieg bei den Australian Open gewonnen. Der Spanier setzte sich beim ATP-Turnier in Acapulco in der ersten Runde gegen Denis Kudla (USA) mit 6:3, 6:2 durch. Im Achtelfinale trifft Nadal auf den US-Amerikaner Stefan Kozlov.

"Es war ein positiver Start, ein guter Sieg in geradlinigen Sätzen. Das ist immer positiv für das Selbstbewusstsein", sagte der 35-Jährige. Es gäbe auch "ein paar Dinge, die ich besser machen kann, aber im Allgemeinen habe ich gut gespielt, also kann ich mich überhaupt nicht beschweren", betonte Nadal, der erst im Januar bei den Australian Open seinen 21. Major-Titel gewonnen und sich zum alleinigen Rekord-Champion gekrönt hatte.

Daniil Medwedew startete derweil seine Jagd auf den Weltranglistenersten Novak Djokovic erfolgreich. Der Russe gewann 6:3, 6:4 gegen den Franzosen Benoit Paire und trifft im Achtelfinale auf Pablo Andujar aus Spanien. Medwedew könnte mit einem Turniersieg an Djokovic vorbeiziehen. Der Serbe tritt derzeit in Dubai an und startete dort nach seiner geräuschvollen Ausweisung aus Australien verspätet in die Saison.

Daniel Altmaier scheiterte in Mexiko hingegen in der ersten Runde. Der Kempener unterlag dem Briten Cameron Norrie (Großbritannien/Nr. 6) mit 7:6 (7:5), 6:2.