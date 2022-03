Der Russe Daniil Medwedew hat sein erstes Match beim Tennis-Masters in Miami gewonnen und bleibt im Rennen um die Führung in der Weltrangliste.

Miami (SID) - Noch drei Siege bis zur Rückkehr an die Spitze: Der Russe Daniil Medwedew hat sein erstes Match beim Tennis-Masters in Miami gewonnen und bleibt im Rennen um die Führung in der Weltrangliste. Medwedew gewann gegen den zweimaligen Turniersieger Andy Murray (Großbritannien) 6:4, 6:2. Erreicht er in Florida das Halbfinale, löst er Novak Djokovic wieder auf Platz eins ab.

Medwedew (26) war zuletzt im kalifornischen Indian Wells früh ausgeschieden und hatte die Führung im Ranking nach drei Wochen an den Serben verloren. Djokovic tritt als Ungeimpfter nicht bei den beiden Mastersturnieren in den USA an. Der 20-malige Grand-Slam-Sieger und sechsmalige Miami-Champion kehrt erst zur europäischen Sandplatzsaison auf die Tour zurück.