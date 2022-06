London (SID) - Nach ihrem Überraschungssieg über die Weltranglistendritte Anett Kontaveit ist Jule Niemeier auch erfolgreich ins Doppelturnier von Wimbledon gestartet. Gemeinsam mit Andrea Petkovic gewann die 22-Jährige gegen Miyu Kato und Aldila Sutjiadi aus Japan und Indonesien 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (14:12). Mehr als zweieinhalb Stunden dauerte das Match.

Für Niemeier (Dortmund) geht es im Einzel am Freitag in der dritten Runde gegen die Ukrainerin Lesia Zurenko weiter. Sie steht im All England Club erst zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Petkovic (Darmstadt) hatte in der ersten Runde verloren, für die 34-Jährige könnte es ihr letztes Turnier in Wimbledon sein.