New York (SID) - Jule Niemeier setzt bei den US Open immer mehr zu einem Höhenflug an. Die 23 Jahre alte Dortmunderin schaffte bei ihrer ersten Hauptfeld-Teilnahme in New York auf Anhieb den Sprung ins Achtelfinale. Niemeier setzte sich mit einem 6:4, 7:6 (7:5)-Erfolg gegen die 19 Jahre alte Chinesin Zheng Qinwen durch und steht nun vor einer Herkulesaufgabe.

Nächste Gegnerin der deutschen Hoffnungsträgerin ist die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus Polen, die Lauren Davis aus den USA 6:3, 6:4 besiegte und ihren zweiten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr nach den French Open anpeilt. Die 21-Jährige ist bislang noch ohne Satzverlust im Turnier geblieben.

Niemeier, die in Wimbledon das Viertelfinale erreichte, wird schon jetzt ihren bisherigen Weltranglistenplatz 108 stark verbessern.