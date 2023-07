Tennisspielerin Jule Niemeier hat am Mittwoch die Kasachin Julia Putinzewa in fast drei Stunden besiegt und das Viertelfinale von Hamburg erreicht.

Tennisspielerin Jule Niemeier hat nach großem Kampf das Viertelfinale von Hamburg erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin rang am Mittwoch die Kasachin Julia Putinzewa in fast drei Stunden mit 5:7, 6:3, 6:1 nieder. Die Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 trifft am Rothenbaum nun auf Daria Saville ( Australien), die mit einem Sieg gegen Lokalmatadorin Tamara Korpatsch ein rein deutsches Duell verhinderte.

Niemeier war gegen Putinzewa zu Beginn voll da und stellte ihre Gegnerin mit kraftvollem Grundlinienschlägen, aber auch cleveren Stopbällen vor Probleme. Putinzewa bewies Kampfgeist, wehrte fünf Satzbälle ab und nahm der nun unruhigen Niemeier den Durchgang noch aus der Hand.

Die deutsche Wimbledon-Viertelfinalistin von 2022 zerschlug frustriert ihren Schläger, steigerte sich im zweiten Durchgang aber wieder - und zog doch noch in die Runde der letzten Acht ein.

Diese können auch noch Noma Noha Akugue und Rva Lys (beide Hamburg) erreichen. Für Korpatsch kam dagegen das Aus: Gegen Saville hieß es nach gutem Beginn 6:7 (6:8), 2:6.